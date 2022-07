(Di mercoledì 6 luglio 2022) Immagine di repertorio Pisa, 6 luglio 2022 " La Sezione Reati contro la persona della Squadra mobile della Questura ha rintracciato e arrestato unpisano 54enne, in esecuzione dell'ordinanza ...

LA NAZIONE

Più nello specifico, tra i mesi di maggio e giugno scorsi si è reso protagonista di numerosi episodi, sempre più gravi, nei confronti di undi lavoro, anche lui residente a Pisa come l'autore,...Un impiegato pisano 54enne è stato arrestato dalla squadra mobile dopo aver stalkerato undi lavoro, causando anche danneggiamenti e altri problemi dato che lo "" a livello viscerale. Dalle denunce rese dalla vittima è emerso che il denunciato si è presentato sotto casa della ... Odia il collega: per un impiegato accusato di stalking scattano i domiciliari