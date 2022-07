MI CASA ES TU CASA | CRISTIANO MALGIOGLIO SOGNA JENNIFER LOPEZ E AMBER HEARD

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “Vieni a trovarmi a! Ci facciamo una bella chiacchierata e magari due risate?”: lo spirito del nuovo prime time talk di Rai3 “Mies tu” è questo. Una divertente, sorprendente ed emozionante chiacchierata con personalità dello spettacolo, della cultura, della politica e dello sport, ospiti nella particolarissimadel conduttore che altri non è che. L’atmosfera è quella informale e intima di due amici che si ritagliano un momento speciale per raccontarsi a cuore aperto, scavare nei ricordi più belli e raccontare il superamento dei momenti più difficili. Il tutto mentre si preparano un pranzo, riguardano un album di fotografie o un filmato di repertorio, bevono un caffè, cantano ...

Pubblicità

Inter : Grazie a William Shakespeare per le parole. Oh Romelu, Romelu, bentornato a casa. ?? #WelcomeRomelu #ForzaInter - enpaonlus : Aiutiamo il piccolo Daniel a tornare a casa… @enpaarezzo @lazampa @zampa_qua @massimo4951 @chruggeriTg2… - CardRavasi : Se si vuol costruire la casa della felicità, ci si ricordi che la stanza più grande dev'essere la sala d'attesa (Jules Renard) - innocente_evas : RT @parlaredime: Quando trovi la persona capace di farti sentire al sicuro, potrai dire di avere trovato casa tua ?? Buongiorno twitterini ??… - venti4ore : Notti di stelle alla casa studio Fondazione Jorio Vivarelli. Questa sera protagonista il Tango Argentino -

leggi anche Mazda CX - 60 PHEV: il premium SUV con motore longitudinale Entro i prossimi tre anni, ladi Hiroshima lancerà cinque nuovi prodotti elettrificati, a partire dal 2025, il marchio ...Chiusura del 5 luglio Nuovo spunto rialzista per la banca tedesca , parte del MDAX , che guadagna bene e porta aun +1,4%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una propensione all' acquisto di Aareal Bank ai prezzi attuali pari a 28,9 Euro, con stop loss individuato in area 27 Euro, favorendo ...Si è barricato in casa, ha dato fuoco all'appartamento e, quando sono arrivati i carabinieri, si è scagliato contro di loro a calci e pugni. (ANSA) ...Grande successo negli spazi interni del Lumen Museum per il fashion show “ Bluehouse, la casa che si indossa ”. L’evento si è svolto in concomitanza con l’apertura della prima serata dedicata al Kronp ...