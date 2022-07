Mertens saluta la Serie A a costo zero: proposto un biennale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il ‘Ciro’ di Napoli è nella morsa di un club di Ligue 1, così saluta definitivamente il calcio italiano da svincolato a parametro zero Quando metteva piede in campo e toccava… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il ‘Ciro’ di Napoli è nella morsa di un club di Ligue 1, cosìdefinitivamente il calcio italiano da svincolato a parametroQuando metteva piede in campo e toccava… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

zielulife2 : @killuasv A breve saluta anche Ospina e Mertens infatti - Lelle_1509 : @WalterWhiteNH @Torrenapoli1 Per come la vedo, non sarebbe la fine del mondo non rinnovare Mertens ed eventualmente… - anglotedesco : SERIE A-Calciomercato. Morata saluta la Juve, Dybala aspetta l'Inter Mertens via da Napoli - davide_luise : Da LosAngeles #ADL non puo' twittare per questo non ha salutato. Il #Napoli è pessimo a differenza delle altre non… - VincenzoFusco69 : @Pasqual01350178 @tuttonapoli Poi dopodiché si ringrazia, si saluta, si continua a voler tanto tanto bene e si volt… -