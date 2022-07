Marmolada | individuati 3 corpi sul ghiacciaio | in corso il recupero Salgono a 10 le vittime

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Altri tresono statisuldella, dopo che i droni avevano avvistato in mattinata nuovi resti di altri escursionisti coinvolti nella tragedia di domenica scorsa. I soccorritori sono partiti per recuperare iche si ipotizza appartengano ad alpinisti veneti della stessa cordata.a 10 ledel crollo, mentre le ricerche dei due dispersi finora noti, tutti di nazionalità italiana, proseguono per il terzo giorno consecutivo con l’aiuto di due droni del socalpino veneto e altri due dei vigili del fuoco di Trento. Sul luogo del disastro è inanche il trasporto di altro materiale tecnologico a supporto di una squadra scelta di soccorritori, aiutati dalle unità cinofile. Il ...

Nel frattempo il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, ha firmato una nuova ordinanza attraverso la quale viene circoscritta l'area di chiusura del massiccio della, in seguito al distacco ...Leggi anche Crollo, 5 dispersi: "vestiti e oggetti" Crollo, procuratore Trento: "Escluse negligenza e imprudenza" Crollo, ordinata chiusura totale del ...Canazei, 6 lug. (Adnkronos) - 'La chiusura della Marmolada in questo momento la ritengo una scelta dovuta per verificare le condizioni della ...Otto delle 13 persone che si temevano disperse sono state rintracciate dalla compagnia dei carabinieri di Cavalese, in collaborazione con le autorità della Provincia autonoma di Trento e della Regione ...