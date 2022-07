L’Atalanta ufficializza Ederson | “C’è un nuovo supereroe a Bergamo”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 luglio 2022). Dopo un tira e molla durato ormai un mese, la telenovelaè arrivata alla chiusura. Con il lieto fine: il brasiliano è ufficialmente ungiocatore del, la seconda operazione estiva in entrata dopo il riscatto di Merih Demiral. “Atalanta BC comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatoredalla Salernitana. Nato il 7 luglio 1999 a Campo Grande nel Mato Grosso del Sul in Brasile,José dos Santos Lourenço da Silva, noto semplicemente come, è un centrocampista dinamico, che sa abbinare qualità a corsa ed è abile anche negli inserimenti in proiezione offensiva. Cresciuto nel Desportivo Brasil, ha poi maturato un’esperienza importante in patria con Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, arrivando a totalizzare oltre ...