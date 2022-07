Pubblicità

rtl1025 : ?? I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno arrestato diversi diplomatici stranieri, tra cui un britannico, con… - LBasemi : Iran: il servizio dell'arresto del vice ambasciatore britannico e di altri diplomatici. - EnricoFaraboll1 : ??Il vice ambasciatore del Regno Unito in Iran, Giles Whitaker, e un certo numero di altri diplomatici sono stati ar… - RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: L'Iran, si ricorda 40esimo anniversario rapimento diplomatici in Libano - RadioItaliaIRIB : L'Iran, si ricorda 40esimo anniversario rapimento diplomatici in Libano -

Agenzia ANSA

"Il servizio di intelligence delle Guardie rivoluzionarie ha identificato e arrestatodi ambasciate straniere che spiavano in", scrive Fars, aggiungendo che uno di loro, un ...... non necessariamente con doppia nazionalità, che transita inpotrebbe finire nelle grinfie ... potete commettere atti di terrore in Europa usando i vostri '' e le vostre 'ambasciate' e ... Iran: diplomatici stranieri arrestati per 'spionaggio' - Ultima Ora I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno arrestato diversi diplomatici stranieri, tra cui un britannico, con l'accusa di "spionaggio". Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Fars e la tv di Sta ...Iran, Russia e Cina si stanno organizzando per condurre una serie di esercitazioni di guerra in America Latina. Una dimostrazione di forza per segnalare che queste forze ...