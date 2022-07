Il lato oscuro dell’app di messaggistica anonima che spopola su Instagram (Di mercoledì 6 luglio 2022) Non è la prima e non sarà l’ultima. La storia di Internet, infatti, è ricca di applicazioni o piattaforme che si basano su un principio ben definito che sembra essere molto amato dagli utenti: inviare messaggi rimanendo completamente in forma anonima. Insomma, parlare o scrivere qualcosa a qualcuno senza che il destinatario sia in grado di risalire all’identità (né fisica né digitale) del mittente. E nel mese di giugno, c’è stata una grande attrazione mediatica nei confronti dell’app NGL. LEGGI ANCHE > Ci sono problemi con i direct di Instagram L’acronimo che compone il nome di questa applicazione sta per “Not Gonna Lie“, che tradotto in italiano significa “non mentirò”. Ed è questo il principio: rimanendo in forma anonima, una persona-utente si sente più libero nell’esprimere il suo pensiero, le sue domande e le ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Non è la prima e non sarà l’ultima. La storia di Internet, infatti, è ricca di applicazioni o piattaforme che si basano su un principio ben definito che sembra essere molto amato dagli utenti: inviare messaggi rimanendo completamente in forma. Insomma, parlare o scrivere qualcosa a qualcuno senza che il destinatario sia in grado di risalire all’identità (né fisica né digitale) del mittente. E nel mese di giugno, c’è stata una grande attrazione mediatica nei confrontiNGL. LEGGI ANCHE > Ci sono problemi con i direct diL’acronimo che compone il nome di questa applicazione sta per “Not Gonna Lie“, che tradotto in italiano significa “non mentirò”. Ed è questo il principio: rimanendo in forma, una persona-utente si sente più libero nell’esprimere il suo pensiero, le sue domande e le ...

