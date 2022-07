-Gp Austria: dove vederlo in Tv? (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel fine settimana tra l’otto e il dieci luglio andrà in scena il -Gp di Austria di F1. I team guardano quindi alla prossima tappa del Mondiale, su un circuito che potrebbe essere ostico per la W13. Dopo la gara di Silverstone vinta da Carlos Sainz la Ferrari vuole continuare a scalare le classifiche. Vi sveleremo dove poter guardare la tappa più affascinante del Motorsport. Direzione Austria: attenzione, il circus è in viaggio! Gp Austria: dove guardare la gara? Innanzitutto ricordiamo che tornerà la prova sprint del sabato, che darà ottimi spunti di riflessione. Il tracciato sarà quello del Red Bull Ring, e sarà l’undicesima tappa di questo Mondiale incredibile e suggestivo. Scopriamo insieme dove poter guardare l’evento sulla piattaforma satellitare Sky. Venerdì 8 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel fine settimana tra l’otto e il dieci luglio andrà in scena il -Gp didi F1. I team guardano quindi alla prossima tappa del Mondiale, su un circuito che potrebbe essere ostico per la W13. Dopo la gara di Silverstone vinta da Carlos Sainz la Ferrari vuole continuare a scalare le classifiche. Vi sveleremopoter guardare la tappa più affascinante del Motorsport. Direzione: attenzione, il circus è in viaggio! Gpguardare la gara? Innanzitutto ricordiamo che tornerà la prova sprint del sabato, che darà ottimi spunti di riflessione. Il tracciato sarà quello del Red Bull Ring, e sarà l’undicesima tappa di questo Mondiale incredibile e suggestivo. Scopriamo insiemepoter guardare l’evento sulla piattaforma satellitare Sky. Venerdì 8 ...

Pubblicità

reportrai3 : I rifiuti vengono stoccati alle porte di Roma e inizia il loro lungo viaggio: i camion li portano negli impianti di… - MicheleAnnibale : @Sorpe_81 @TheShrimp1900 @chimentimattia Aspetta... Reiziger non si ambientó e giocó pochissimo... Poi è andato al… - auroraya22 : qualcuno mi sa dire dove si può vedere Inghilterra - Austria questa sera? Rai sport? - Lunaredhell : RT @Nicola_Bressi: PISCINE BIODIVERSE Non tutte le piscine sono insostenibile consumo di acqua, suolo ed energia. Vi sono piscine (?? privat… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | Lando Norris ha conquistato due dei suoi sei podi al Red Bull Ring, circuito dove non è mai sceso sotto il sesto… -