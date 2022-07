Gli stranieri sono destinati a diventare sempre più italiani, con o senza Ius scholae (Di mercoledì 6 luglio 2022) Solo nel 2020 i nati in Italia da entrambi i genitori stranieri sono stati 59.792, ovvero il 14,8% dei 404.892 bambini venuti al mondo nell’anno della pandemia. sono individui che in grandissima parte rimarranno nel nostro Paese nel corso della propria vita, che considereranno l’Italia la propria terra, anche se saranno costretti ad attendere i 18 anni per diventare cittadini. Questo numero si aggiunge ai 5 milioni di immigrati regolari presenti nel Belpaese, e che ormai fanno parte della vita quotidiana di ogni città, grande e piccola, e, almeno al Centro-Nord anche dei paesi di provincia, dove costituiscono la forza lavoro principale e indispensabile in molti settori. È anche grazie a questi nuovi italiani se molte scuole hanno evitato la chiusura: secondo il ministero dell’Istruzione nell’anno ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Solo nel 2020 i nati in Italia da entrambi i genitoristati 59.792, ovvero il 14,8% dei 404.892 bambini venuti al mondo nell’anno della pandemia.individui che in grandissima parte rimarranno nel nostro Paese nel corso della propria vita, che considereranno l’Italia la propria terra, anche se saranno costretti ad attendere i 18 anni percittadini. Questo numero si aggiunge ai 5 milioni di immigrati regolari presenti nel Belpaese, e che ormai fanno parte della vita quotidiana di ogni città, grande e piccola, e, almeno al Centro-Nord anche dei paesi di provincia, dove costituiscono la forza lavoro principale e indispensabile in molti settori. È anche grazie a questi nuovise molte scuole hanno evitato la chiusura: secondo il ministero dell’Istruzione nell’anno ...

