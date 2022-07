GF Vip 7, la pazza idea di Sonia Bruganelli: “Facciamo partorire un’inquilina nella Casa” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Qualche giorno fa, Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che la settima edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga di sempre e garantirà quell’intrattenimento che i telespettatori adorano. Tuttavia non è nulla rispetto all’idea di Sonia Bruganelli per la nuova stagione. La riconfermata opinionista, non a caso, ha svelato le sue mosse suggerite agli autori del reality in occasione di un’intervista radiofonica. Tra queste spunta la richiesta di far partorire una concorrente nella Casa. GF VIp, Belen Rodriguez lancia un’avvertimento all’ex Antonino Spinalbese La popolare show-girl avrebbe implicitamente "minacciato" il padre di sua figlia affinché la tenga fuori dalla sua avventura nel reality ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 luglio 2022) Qualche giorno fa, Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che la settima edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga di sempre e garantirà quell’intrattenimento che i telespettatori adorano. Tuttavia non è nulla rispetto all’diper la nuova stagione. La riconfermata opinionista, non a caso, ha svelato le sue mosse suggerite agli autori del reality in occasione di un’intervista radiofonica. Tra queste spunta la richiesta di faruna concorrente. GF VIp, Belen Rodriguez lancia un’avvertimento all’ex Antonino Spinalbese La popolare show-girl avrebbe implicitamente "minacciato" il padre di sua figlia affinché la tenga fuori dalla sua avventura nel reality ...

