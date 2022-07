Gazzetta: finché sarà di proprietà del City, il Palermo non potrà mai giocare in Europa (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sulla Gazzetta Gianfranco Teotino giustamente ricorda che il Palermo – di proprietà della galassia del Manchester City – non potrà mai entrare in Europa. Almeno non con questo proprietario. I regolamenti dicono che due società controllate dal medesimo azionista non possono partecipare alle Coppe europee, neppure se fossero ammesse, per esempio, una alla Champions e una alla Conference League. Cioè, finché il Palermo avrà lo stesso proprietario delManchester City, i suoi tifosi non potranno nemmeno sognare di conquistare un posto in Europa. Cosa che la squadra rosanero ha fatto non una sola volta in un passato abbastanza recente. Al contrario del Girona, per dire. Oltre a tutto, i fondi sovrani arabi, differentemente ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) SullaGianfranco Teotino giustamente ricorda che il– didella galassia del Manchester– nonmai entrare in. Almeno non con questo proprietario. I regolamenti dicono che due società controllate dal medesimo azionista non possono partecipare alle Coppe europee, neppure se fossero ammesse, per esempio, una alla Champions e una alla Conference League. Cioè,ilavrà lo stesso proprietario delManchester, i suoi tifosi non potranno nemmeno sognare di conquistare un posto in. Cosa che la squadra rosanero ha fatto non una sola volta in un passato abbastanza recente. Al contrario del Girona, per dire. Oltre a tutto, i fondi sovrani arabi, differentemente ...

Pubblicità

napolista : Gazzetta: finché sarà di proprietà del City, il #Palermo non potrà mai giocare in Europa Teotino: i regolamenti so… - walter_ferroni : #djokovic #gazzetta coraggio punturato , è stato bello finchè è durato . - ArchilocoFe1983 : RT @NackaSkoglund89: Secondo gli interisti c'è un complotto massonico per impedire a Dybala di andare all'Inter. Mica è Zhang che finché no… - NackaSkoglund89 : Secondo gli interisti c'è un complotto massonico per impedire a Dybala di andare all'Inter. Mica è Zhang che finché… - Jaguar_78 : @Gazzetta_it Come già detto, ribadisco l'invito. Fermatevi finché siete ancora in tempo. Certi articoli non sono di… -

Storie al Femminile, appuntamento sabato 9 ad Ogliastro Cilento. Ma a Mary sembra tutto molto fumoso, come la nebbia di Milano, finché una volta arrivati scoprirà di quanto avessero ragione i suoi genitori. Se all'inizio vedeva solo alberi, poi si accorge delle ... Bonus psicologo, parte ad agosto 2022: tutto ciò che serve per fare richiesta Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e considerando che entro 30 giorni dalla pubblicazione ... I voucher verranno concessi finché le risorse messe a disposizione per il bonus psicologo non ... Gazzetta Lucchese Ma a Mary sembra tutto molto fumoso, come la nebbia di Milano,una volta arrivati scoprirà di quanto avessero ragione i suoi genitori. Se all'inizio vedeva solo alberi, poi si accorge delle ...Con la pubblicazione inUfficiale, e considerando che entro 30 giorni dalla pubblicazione ... I voucher verranno concessile risorse messe a disposizione per il bonus psicologo non ... Società, ecco la due diligence » Gazzetta Lucchese