“Ero obeso | mi chiamavano ciccione” | confessione choc della star italiana

La star italiana musicale del momento si è lasciata andare ad una confessione choc che nessuno si aspettava, il cantante rivela di essere stato sovrappeso. Nell'ultimo anno abbiamo avuto modo di conoscere tantissime nuove stelle nascenti del panorama italiano. Se si parla del mondo della musica, sono molte le realtà che si affacciano nelle classifiche, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

