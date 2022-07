Durant può restare a Brooklyn? I Nets non abbassano il prezzo e lui... (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo i rumor di un interessamento di Golden State all'ex Warriors Kevin Durant, la giornata di martedì regala un nuovo capitolo della telenovela che sta catturando l'attenzione di tutta la Nba. Il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo i rumor di un interessamento di Golden State all'ex Warriors Kevin, la giornata di martedì regala un nuovo capitolo della telenovela che sta catturando l'attenzione di tutta la Nba. Il ...

Pubblicità

Gazzetta_NBA : Durant può restare a Brooklyn? I Nets non abbassano il prezzo e lui... - Edmndr0 : @NBARevZone Si, non stanno sacrificando gente con un talento enorme, l'unico un po' più forte è barnes ma si può sa… - Francesco_Fala : @admarsh_ Vanno gesiti nella RS... Durant non può fare tutte quelle partite e soprattutto tutti quei minuti in campo - gach3ch3 : Firmato il ?? Ora Durant può andare senza rimpianti #NBArts - jason05_ : @AleFacciaa Toronto può arrivarci, ma se lo fa poi non credo siano così competitivi anche con Durant in squadra. Pe… -