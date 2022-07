Draghi resta e si vota a giugno 2023. Chi sale, chi scende Crescono Pd e FdI, giù la Lega. Tonfo M5S superato da Fi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Situazione cristallizzata. Tutto fermo. Salvo colpi di scena, né Giuseppe Conte né Matteo Salvini staccheranno la spina all'esecutivo di larghe intese. E, quindi, seppur con un cammino non facile e contraddistinto da continue polemiche, si voterà per le elezioni... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 6 luglio 2022) Situazione cristallizzata. Tutto fermo. Salvo colpi di scena, né Giuseppe Conte né Matteo Salvini staccheranno la spina all'esecutivo di larghe intese. E, quindi, seppur con un cammino non facile e contraddistinto da continue polemiche, si voterà per le elezioni... Segui su affaritaliani.it

