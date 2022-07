Draghi e il patto col “dittatore” Erdogan (Di mercoledì 6 luglio 2022) Presenti Draghi e Erdogan, Italia e Turchia si ritrovano su un fronte comune, a 10 anni dall’ultimo bilaterale. Si cercano soluzioni alla guerra in Ucraina, a partire dalla crisi del grano. Ma Roma fornirà anche nuove armi ad Ankara, e la Turchia più gas e petrolio all’Italia. Mario Draghi ha incontrato il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ad Ankara e con lui ha parlato anche di un un nuovo coordinamento per la stabilizzazione della Libia. Così come della collaborazione sul gas. La Turchia vuole diventare il crocevia della distribuzione degli idrocarburi all’Europa, dopo che la Russia ha cominciato a chiudere i rubinetti dei gasdotti (anche all’Italia). Complessivamente l’Italia ha siglato 9 accordi con la Turchia, primo partner commerciale nel Medio Oriente. Presenti alla firma i ministri dell’Interno, Luciana ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Presenti, Italia e Turchia si ritrovano su un fronte comune, a 10 anni dall’ultimo bilaterale. Si cercano soluzioni alla guerra in Ucraina, a partire dalla crisi del grano. Ma Roma fornirà anche nuove armi ad Ankara, e la Turchia più gas e petrolio all’Italia. Marioha incontrato il presidente turco Recep Tayypad Ankara e con lui ha parlato anche di un un nuovo coordinamento per la stabilizzazione della Libia. Così come della collaborazione sul gas. La Turchia vuole diventare il crocevia della distribuzione degli idrocarburi all’Europa, dopo che la Russia ha cominciato a chiudere i rubinetti dei gasdotti (anche all’Italia). Complessivamente l’Italia ha siglato 9 accordi con la Turchia, primo partner commerciale nel Medio Oriente. Presenti alla firma i ministri dell’Interno, Luciana ...

