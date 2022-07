Corriere dello Sport – “La storia con Torreira è chiusa” (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 22:07:29 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: FIRENZE– ”Ringraziamo Torreira per la bella stagione che ha fatto a Firenze, ora però chiedo di finire con questa storia”. Lo ha detto Joe Barone commentando la reazione piccata via social del centrocampista uruguaiano alla ricostruzione fatta ieri dal ds viola Pradè sul suo mancato riscatto dall’ Arsenal. ”Abbiamo ricevuto nelle scorse settimane attacchi personali sia io, la mia famiglia, Commisso– ha aggiunto il direttore generale della Fiorentina a margine della presentazione di Rolando Mandragora oggi a Coverciano – Pradè ieri ha spiegato tutta la vicenda, è stata una scelta tecnica che può piacere o non piacere, e questa scelta è stata condivisa anche dal nostro allenatore. Dispiace per la reazione che ha avuto il giocatore, è sempre stato ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 22:07:29 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: FIRENZE– ”Ringraziamoper la bella stagione che ha fatto a Firenze, ora però chiedo di finire con questa”. Lo ha detto Joe Barone commentando la reazione piccata via social del centrocampista uruguaiano alla ricostruzione fatta ieri dal ds viola Pradè sul suo mancato riscatto dall’ Arsenal. ”Abbiamo ricevuto nelle scorse settimane attacchi personali sia io, la mia famiglia, Commisso– ha aggiunto il direttore generale della Fiorentina a margine della presentazione di Rolando Mandragora oggi a Coverciano – Pradè ieri ha spiegato tutta la vicenda, è stata una scelta tecnica che può piacere o non piacere, e questa scelta è stata condivisa anche dal nostro allenatore. Dispiace per la reazione che ha avuto il giocatore, è sempre stato ...

