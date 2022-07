Ciro Grillo, i vicini al processo: “Non abbiamo sentito urla”. La difesa della presunta vittima: “Non è rilevante, aveva perso conoscenza” (Di mercoledì 6 luglio 2022) I vicini di casa della villa in Costa Smeralda di Beppe Grillo, e alcune persone di servizio di un altro residence adiacente, dicono di non avere sentito grida quella notte del luglio di tre anni fa, ma soltanto “chiacchiere” e “canzoni”. Insomma, nulla che facesse pensare a uno stupro di gruppo, il reato di cui la procura di Tempio Pausania accusa gli imputati. È la testimonianza resa nell’ultima udienza a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e dei suoi tre amici genovesi che erano in vacanza con lui, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta (gli ultimi due presenti in aula). La deposizione però “non cambia nulla” per i difensori della parte civile, la ragazza italo-norvegese di 22 anni (identificata col ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Idi casavilla in Costa Smeralda di Beppe, e alcunene di servizio di un altro residence adiacente, dicono di non averegrida quella notte del luglio di tre anni fa, ma soltanto “chiacchiere” e “canzoni”. Insomma, nulla che facesse pensare a uno stupro di gruppo, il reato di cui la procura di Tempio Pausania accusa gli imputati. È la testimonianza resa nell’ultima udienza a carico di, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e dei suoi tre amici genovesi che erano in vacanza con lui, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta (gli ultimi due presenti in aula). La deposizione però “non cambia nulla” per i difensoriparte civile, la ragazza italo-norvegese di 22 anni (identificata col ...

BallettiRoberto : RT @Adnkronos: Ciro #Grillo, oggi nuova udienza: Edoardo Capitta e Vittorio Lauria al processo che vede il giovane e tre suoi amici genoves… - Adnkronos : Ciro #Grillo, oggi nuova udienza: Edoardo Capitta e Vittorio Lauria al processo che vede il giovane e tre suoi amic… - Nicola23453287 : RT @gallina_di: DOPO ADDIRITTURA TRE ANNI NON ABBIAMO ANCORA CAPITO SE CIRO GRILLO SIA O MENO UNO STUPRATORE; sarebbe questa la cosiddetta… - LiberoReporter : Ciro Grillo, oggi nuova udienza: a sorpresa in aula due degli imputati - Gaebaldi : Ciro Grillo, oggi nuova udienza: a sorpresa in aula due degli imputati -