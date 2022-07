Carmen Di Pietro lancia un appello a Maria De Filippi | poi svela gli unici due naufraghi che l’hanno delusa all’Isola 16

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 6 luglio 2022)Diè stata senza dubbio la concorrente più simpatica de L’Isola dei Famosi. La sua ironia, la sua ossessione verso il cibo (che poi puntualmente otteneva sempre!), il suo senso materno (soffocante sì, ma anche genuino e fatto di amore vero) hanno intrattenuto il pubblico da casa, che in un’epoca storica come quella che stiamo vivendo, ha anche bisogno di momenti di leggerezza e spensieratezza. E la showgirl ha rappresentato tutto questo e anche qualcosa di più. Allegra, esuberante, straripante,ce l’ha messa davvero tutta per regalare a tutti qualche sorriso. Per molti, è stata la vincitrice morale di questa edizione e soltanto un sorprendente televoto flash contro Nicolas Vaporidis, poi risultato vincitore, le ha scippato il secondo posto. Rientrata in Italia,Diha ...