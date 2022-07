Carlos Santana e il malore sul palco: "Intervento medico importante e grave" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Svenuto sul palco mentre suonava in Michigan, Stato degli Usa. Il 74enne mito del rock mescolato a sonorità latine, Carlos Santana, ha fatto spaventare il pubblico accasciandosi su una sedia mentre ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Svenuto sulmentre suonava in Michigan, Stato degli Usa. Il 74enne mito del rock mescolato a sonorità latine,, ha fatto spaventare il pubblico accasciandosi su una sedia mentre ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Carlos Santana sviene durante un concerto in Michigan. Dopo le cure mediche l'artista è stato portato via dal palco… - fanpage : Malore per Carlos Santana. Il chitarrista è crollato sul palco durante un concerto - Agenzia_Italia : Spettacolo sospeso e cancellato. Settantaquattro anni, l'artista messicano è stato portato via dal palco su una bar… - trajanshaka : RT @chilisummer: Sembrerebbe in condizioni critiche il chitarrista 74enne Carlos Santana che è svenuto durante un concerto in Michigan. - mariorossinet : Malore improvviso per Carlos Santana che sviene sul palco -