Calciomercato Salernitana, sarà Thorsby l'erede di Ederson (Di mercoledì 6 luglio 2022) Iervolino all'inizio voleva fare di tutto per non privarsene. Ma alla fine, vista l'offerta irrinunciabile e l'aggiunta del cartellino di Lovato, la Salernitana ha deciso di cedere Ederson all'Atalanta. Dopo soli sei mesi, il brasiliano era diventato un giocatore imprescindibile nell'undici titolare granata. Per questo motivo, la prima vera missione di Morgan De Sanctis sarà quella di trovare il giusto erede, in questa sessione di Calciomercato della Salernitana. Il giocatore individuato dal neo Ds granata è quello di Morten Thorsby, classe '96 in forza alla Sampdoria. In questo momento infatti, De Sanctis e la dirigenza blucerchiata stanno discutendo del trasferimento del norvegese in un hotel milanese. I liguri chiedono ai granata 7/8 mln per potersi privare del proprio ...

