Bar costretto a chiudere per mancanza di personale | Un ex dipendente però racconta la verità (Di mercoledì 6 luglio 2022) In Italia non si trova lavoro? A quanto pare non è così. Un bar di Bologna è stato costretto a chiudere perché non riesce a trovare personale. Questa è la bizzarra -ma anche controversa- storia del Cafè Terzi, una storica caffetteria di Bologna, che recentemente è stata costretta a chiudere uno dei suoi locali per mancanza di personale. La storia ha scatenato però una serie di polemiche. Il caffè si è anche rivolto al centro dell'impiego di Bologna per trovare qualcuno disposto a lavorare come barista nel suo chiosco di Piazza Aldrovandi, aperto circa un anno fa. Il locale offre un contratto regolare a tempo indeterminato, con stipendio netto di 1.300-1.400 euro per 6,40 ore di lavoro al giorno, tredicesima e quattordicesima pagate, sei giorni a ...

