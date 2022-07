(Di mercoledì 6 luglio 2022) “Riteniamo che, oltre ad investire in infrastrutture moderne ed efficienti, occorrono maggiori sostegni pubblici e ristori adeguati per supportare gli imprenditori in un momento così difficile e di transizione ecologica. E’ necessario che le Istituzioni comprendano l’importanza di continuare a prevedere incentivi a sostegno delle imprese,il, che ha finora rappresentato una vera e propria “best practice” a livello europeo per la promozione dell’intermodalità, apportando notevoli benefici in termini ambientali, economici e sociali, senza alterare la concorrenza del mercato”. Lo ha detto Guido Grimadi, presidente di, nel discorso di apertura dion Tour “L’Italia in movimentoscoperta del Mezzogiorno” che ieri sera hatappa a Manduria, in provincia di ...

Pubblicità

Il Denaro

Ma cos'è effettivamente successo e perché sui nostri aeroporti invece non ci sono queste difficoltà "Aumentare Ferrobonus e"/ Grimaldi (pres.) "Sud strategico per Italia" Chi ..."Aumentare Ferrobonus e"/ Grimaldi (pres.) "Sud strategico per Italia" Alis: Marebonus, un modello anche per la Ue. Ecco come abbiamo fatto risparmiare 3,4 mld alla collettività - Ildenaro.it “Riteniamo che, oltre ad investire in infrastrutture moderne ed efficienti, occorrono maggiori sostegni pubblici e ristori adeguati per supportare gli imprenditori in un momento così difficile e di tr ...La società ungherese East-West Gate sta collaudando gli equipaggiamenti del grande terminal intermodale di Fényeslitke, che si estende su un sito di 85 ettari vicino al confine con l’Ucraina. Potrà mu ...