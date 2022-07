Addio a Lisetta Carmi, un’antenna ribelle sintonizzata sugli altri (Di mercoledì 6 luglio 2022) Addio Lisetta, che molto hai vissuto ma soprattutto lo hai fatto intensamente e liberamente. Sei stata anche una fotografa, e quell’anche non sminuisce il peso e la grandezza della tua opera, al contrario li esalta. Vivere è il motore del fotografare, e se di vite ne vivi molte hai visto di più, sai di più, hai viaggiato di più, ti sei fatto più domande, in definitiva hai avuto più curiosità: ecco la questione. Lisetta Carmi era una donna curiosa, e lo è stata per tutti i suoi 98 anni. Ci ha lasciati ieri quando ancora siamo scossi dalla recentissima perdita di un’altra grande donna e fotografa, Letizia Battaglia. “Tutta la vita ho lavorato per capire” – diceva, rivendicando che per lei la macchina fotografica non era uno strumento di creatività, men che meno uno strumento artistico, ma piuttosto una sua antenna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022), che molto hai vissuto ma soprattutto lo hai fatto intensamente e liberamente. Sei stata anche una fotografa, e quell’anche non sminuisce il peso e la grandezza della tua opera, al contrario li esalta. Vivere è il motore del fotografare, e se di vite ne vivi molte hai visto di più, sai di più, hai viaggiato di più, ti sei fatto più domande, in definitiva hai avuto più curiosità: ecco la questione.era una donna curiosa, e lo è stata per tutti i suoi 98 anni. Ci ha lasciati ieri quando ancora siamo scossi dalla recentissima perdita di un’altra grande donna e fotografa, Letizia Battaglia. “Tutta la vita ho lavorato per capire” – diceva, rivendicando che per lei la macchina fotografica non era uno strumento di creatività, men che meno uno strumento artistico, ma piuttosto una sua antenna ...

