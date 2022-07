Achille Lauro | la stoccata a Blanco | “È un pischello” Poi ammette | “Eurovision? Ho sbattuto la faccia | adesso volto pagina”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) «? Hola». Per la prima voltaè tornato a parlare della sua partecipazione all’Song Contest, sotto la bandiera di San Marino, e lo ha fatto poco prima del concerto di ieri sera all’Ippodromo di Milano, in occasione del suo tour estivo, cui ha legato anche un’iniziativa benefica (attraverso l’intelligenza artificiale, cinque brani hanno generato delle opere d’arte visive legate a NFT, che andranno all’asta e i fondi supporteranno il Comitato Maria Letizia Verga per la cura della leucemia del bambino).E L’ESPERIENZA A– Il cantantecheè ...

Il cantante solo ora replica alle parole poco lusinghiere che Blanco aveva speso per lui prima dell'Eurovision. In occasione di un'intervista al Corriere della Sera ,parla della sua deludente esperienza all ' Eurovision 2022 . Poi si toglie un sassolino dalla scarpa su Blanco che aveva detto qualcosa di poco carino sul suo collega, in merito alla sua ...La voce di "Non sono una signora" è tornata all'Ariston nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2022, insieme ad, dopo che nel 2021 è stata fra i super ospiti durante la ...Come al solito quando si parla di Lauro la comunicazione tende a essere fin troppo enfatica Il passo falso dell'Eurovision Song Contest, dove pur di provare a raggiungere il successo internazionale ha ...