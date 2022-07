"A morire non sono i no vax". Crisanti, Omicron e vaccino: quello che nessuno osa ammettere (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Non muoiono i non vaccinati, ma i vaccinati fragili". La sentenza del professor Andrea Crisanti è tanto drastica quanto clamorosa. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio in collegamento a In Onda, su La7, il microbiologo osserva come "le misure di restrizione e distanziamento sono venute meno, anche grazie al vaccino che ha dimostrato tutta la sua efficacia". Ora però la situazione sta cambiando di nuovo, drammaticamente. "Oggi non si può pensare più di controllare il Covid pensando di far diminuire i casi, perché varianti come questa che ha un indice di trasmissione intorno al 15 non le ferma nessuno, non ci sono misure di distanziamento in grado di riportare i casi a zero". Quindi, che fare? "Il vero problema è che dobbiamo proteggere i fragili, perché chi muore ogni giorno non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Non muoiono i non vaccinati, ma i vaccinati fragili". La sentenza del professor Andreaè tanto drastica quanto clamorosa. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio in collegamento a In Onda, su La7, il microbiologo osserva come "le misure di restrizione e distanziamentovenute meno, anche grazie alche ha dimostrato tutta la sua efficacia". Ora però la situazione sta cambiando di nuovo, drammaticamente. "Oggi non si può pensare più di controllare il Covid pensando di far diminuire i casi, perché varianti come questa che ha un indice di trasmissione intorno al 15 non le ferma, non cimisure di distanziamento in grado di riportare i casi a zero". Quindi, che fare? "Il vero problema è che dobbiamo proteggere i fragili, perché chi muore ogni giorno non ...

