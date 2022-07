Vedono la polizia e scappano, poi ‘volano’ per la scalinata: si schiantano e con l’auto entrano in un negozio (FOTO E VIDEO) (Di martedì 5 luglio 2022) Notte brava per quattro giovani romani che intorno alle 2:15 sono fuggiti alla vista della polizia e hanno concluso la loro fuga schiantandosi contro la serranda di una lavanderia. La velocità era tale da riuscire a infilarsi dentro il negozio, dopo aver “saltato” gli scalini che separano la strada dagli esercizi commerciali. I fatti Tutto è iniziato questa notte a Roma quando l’auto, con a bordo 4 ragazzi romani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, provenienti da via di Torresina, arrivati su via Andersen hanno visto un’auto della polizia che stava pattugliando il territorio. In preda al panico, hanno accelerato. Insospettiti dall’atteggiamento assunto, gli agenti li hanno inseguiti, intimando loro l’alt. La fuga Ma, invece di rallentare, il ragazzo alla guida ha proseguito la sua corsa, imboccando via Villa dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Notte brava per quattro giovani romani che intorno alle 2:15 sono fuggiti alla vista dellae hanno concluso la loro fuga schiantandosi contro la serranda di una lavanderia. La velocità era tale da riuscire a infilarsi dentro il, dopo aver “saltato” gli scalini che separano la strada dagli esercizi commerciali. I fatti Tutto è iniziato questa notte a Roma quando, con a bordo 4 ragazzi romani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, provenienti da via di Torresina, arrivati su via Andersen hanno visto un’auto dellache stava pattugliando il territorio. In preda al panico, hanno accelerato. Insospettiti dall’atteggiamento assunto, gli agenti li hanno inseguiti, intimando loro l’alt. La fuga Ma, invece di rallentare, il ragazzo alla guida ha proseguito la sua corsa, imboccando via Villa dei ...

