Ufficiale lo spin-off di Delitti in Paradiso | Beyond Paradise | col ritorno di un ex protagonista

(Di martedì 5 luglio 2022) Lo-off diinha ottenuto il via libera da BBC e BritBox: l’emittente inglese e il servizio premium hanno commissionato una nuova serie ispirata alla commedia poliziesca di successo Death in. Il format si intitoleràe vedrà il personaggio dell’ispettore detective Humphrey Goodman dinel Regno Unito. Kris Marshall sarà dunque ildello-off diin. L’attore ha interpretato il ruolo dalla terza alla sesta stagione dello show originale prima di essere sostituito da Ardal O’Hanlon: nella nuova serie, Goodman torna ad esercitare la sua professione di detective nella sua nazione natale....

