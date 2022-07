Ucraina | morto un altro combattente francese

(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Un secondoin. Adrien D., un giovane di 20 anni, èper le ferite riportate sul fronte di Kharkiv all’inizio di giugno, nello stesso fuoco di artiglieria russa che ha ucciso Wilfried Blériot, un. Gravemente ferito, in coma, Adrien D. era in cura in un ospedale da campo nella regione di Kharkiv. Faceva parte della legione internazionale che combatteva ininsieme ai soldati ucraini contro la Russia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un secondo combattente francese è morto in Ucraina. Adrien D., un giovane di 20 anni, è morto per le ferite riportate sul fronte di Kharkiv all'inizio di giugno, nello stesso fuoco di artiglieria russ ...Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Un secondo combattente francese è morto in Ucraina. Adrien D., un giovane di 20 anni, è morto per le ferite riportate sul fronte di Kharkiv all'inizio di giugno, ...