Stadio Franchi, dalla Soprintendenza dubbi sul nuovo progetto (Di martedì 5 luglio 2022) La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze, guidata da Andrea Pessina, ha presentato un parere che sottolinea alcuni problemi per il restyling dello Stadio ‘Artemio Franchi’: i dubbi, riporta la cronaca fiorentina de La Repubblica, sono sulla nuova copertura e sulle tamponature in vetro dei sottocurva, dove nasceranno aree Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 luglio 2022) Laarcheologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze, guidata da Andrea Pessina, ha presentato un parere che sottolinea alcuni problemi per il restyling dello‘Artemio’: i, riporta la cronaca fiorentina de La Repubblica, sono sulla nuova copertura e sulle tamponature in vetro dei sottocurva, dove nasceranno aree Calcio e Finanza.

