Salone Nautico di Genova | è già sold out per espositori italiani e stranieri

La 62esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova, al via dal prossimo 22 di settembre, è già sold out in termini di adesioni di espositori italiani e internazionali. È quanto reso noto dagli organizzatori nel giorno in cui apre il ticketing on-line con la possibilità di acquistare le prevendite dei biglietti per l'accesso alla kermesse. Salone Nautico Genova, è subito sold out Il Salone "è lo specchio di un mercato caratterizzato da un trend di crescita molto sostenuto, a conferma dell'autorevolezza e della forza della manifestazione – proseguono gli organizzatori – La manifestazione ha già all'attivo 61 edizioni che costituiscono un patrimonio unico di una realtà che coniuga la solidità ...

