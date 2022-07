Ritrovato vivo l'escursionista disperso nella Valgrande (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - È stato Ritrovato e sta bene l'escursionista svizzero del quale si erano perse le tracce domenica scorsa nel Parco Nazionale della Valgrande. A dare l'allarme era stato il suo compagno di escursione non vedendolo arrivare alla stazione ferroviaria di Verbania Fondotoce dove si erano dati appuntamento per rientrare con il treno in Svizzera. L'escursionista era partito in compagnia del suo amico dalla valle Vigezzo per raggiungere il bivacco di Bocchetta di Campo, luogo in cui sabato i due hanno trascorso la notte, per poi separarsi con obiettivi diversi, accordandosi sul percorso da fare per rientrare a Cicogna. Scattato l'allarme, domenica sera un elicottero della Guardia di Finanza aveva effettuato una ricognizione ma le ricerche non avevano dato nessun riscontro. Le ricerche sono proseguite anche ... Leggi su agi (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - È statoe sta bene l'svizzero del quale si erano perse le tracce domenica scorsa nel Parco Nazionale della. A dare l'allarme era stato il suo compagno di escursione non vedendolo arrivare alla stazione ferroviaria di Verbania Fondotoce dove si erano dati appuntamento per rientrare con il treno in Svizzera. L'era partito in compagnia del suo amico dalla valle Vigezzo per raggiungere il bivacco di Bocchetta di Campo, luogo in cui sabato i due hanno trascorso la notte, per poi separarsi con obiettivi diversi, accordandosi sul percorso da fare per rientrare a Cicogna. Scattato l'allarme, domenica sera un elicottero della Guardia di Finanza aveva effettuato una ricognizione ma le ricerche non avevano dato nessun riscontro. Le ricerche sono proseguite anche ...

