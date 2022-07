Radio Ufficiale: “Ostigard rifiuta il Torino e aspetta il Napoli. Anche un altro acquisto in stand by” (Di martedì 5 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Ostigard e Deulofeu: Radio Goal fa luce su due trattative di mercato che riguardano il Napoli. Secondo la redazione del programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il calciatore norvegese Leo Ostigard desidera fortemente il club partenopeo e pare abbia rifiutato il Torino proprio perché aspetta la chiamata dal team azzurro. Il Brighton aveva trovato l’accordo con il Torino ma il difensore centrale ha detto di no. Infine su Gerard Deulofeu, De Laurentiis sta aspettando una cessione nel reparto avanzato per chiudere con l’attaccante dell’Udinese. Si tratta di due trattative in stand by che il Napoli potrebbe concretizzare nel breve ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 luglio 2022) CALCIOMERCATOe Deulofeu:Goal fa luce su due trattative di mercato che riguardano il. Secondo la redazione del programma in onda suKiss Kiss, il calciatore norvegese Leodesidera fortemente il club partenopeo e pare abbiato ilproprio perchéla chiamata dal team azzurro. Il Brighton aveva trovato l’accordo con ilma il difensore centrale ha detto di no. Infine su Gerard Deulofeu, De Laurentiis stando una cessione nel reparto avanzato per chiudere con l’attaccante dell’Udinese. Si tratta di due trattative inby che ilpotrebbe concretizzare nel breve ...

