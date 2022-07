Psg | Galtier e quel messaggio su Skriniar

Pubblicità

TheSunFootball : PSG sack Mauricio Pochettino with brutal 94-word statement - DiMarzio : .@PSG_inside: Christophe #Galtier è ufficialmente il nuovo allenatore #calciomercato #Ligue1 - FrancescoOrdine : Spiega Galtier nuovo tecnico Psg: “Difesa a tre e chiarezza tra primo e secondo portiere”. Conferma per Skrinjar ,… - MatyMatilda1 : @PSG_inside @Zelgadis265 Galtier giù le mani da Skri???? - actuparisienne : RT @DiMarzio: #Ligue1, @PSG_inside | Emozioni, obiettivi, mercato e gestione del gruppo: la prima conferenza stampa di #Galtier da nuovo al… -

Commenta per primo Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore delChristopheha parlato dell'identikit del difensore che cerca il club: 'Ho parlato con i dirigenti su cosa voglio fare, si parla molto di una difesa a tre e credo che siamo orientati verso ...... Senza scordarsi del campionato 2020/21 perso in favore del Lille guidato in panchina da Christopheche rappresenta proprio l'erede designato di Pochettino. Niente Zinedine Zidane ...Le prime parole di Christophe Galtier come nuovo allenatore del Paris Saint-Germain Inizia una nuova era in casa Psg. Dopo aver comunicato la separazione con Pochettino, il club della capitale frances ...Le Marseillais de naissance a été officiellement présenté ce mardi 5 juillet dans ses nouvelles fonctions. À la tête de la très ambitieuse équipe parisienne, il sera observé de près notamment sur la s ...