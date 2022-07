Perché diciamo no all’accordo Iran-Belgio sui detenuti. Scrivono Terzi e Angioli (Di martedì 5 luglio 2022) Il Trattato tra il Regno del Belgio e la Repubblica islamica dell’Iran sul trasferimento delle persone condannate presentato lo scorso 29 giugno dal ministro della Giustizia Vincent Van Quickenborne sarà esaminato oggi (martedì 5 luglio, ndr) dalla commissione Affari esteri alla Camera dei rappresentanti del Belgio e votato, secondo La Libre Belgique, già giovedì. Il trattato nasce dal caso di Assadollah Assadi, uomo dei servizi segreti Iraniani in Europa, condannato ad Anversa a 20 anni di reclusione per aver progettato un attentato contro la Resistenza Iraniana riunita a Villepinte in Francia. Il trasferimento dovrebbe prevedere uno scambio di prigionieri: il rilascio di Assadi – verosimilmente accolto in Iran come un eroe che ha subito e vinto la prepotenza delle potenze occidentali ... Leggi su formiche (Di martedì 5 luglio 2022) Il Trattato tra il Regno dele la Repubblica islamica dell’sul trasferimento delle persone condannate presentato lo scorso 29 giugno dal ministro della Giustizia Vincent Van Quickenborne sarà esaminato oggi (martedì 5 luglio, ndr) dalla commissione Affari esteri alla Camera dei rappresentanti dele votato, secondo La Libre Belgique, già giovedì. Il trattato nasce dal caso di Assadollah Assadi, uomo dei servizi segretiiani in Europa, condannato ad Anversa a 20 anni di reclusione per aver progettato un attentato contro la Resistenzaiana riunita a Villepinte in Francia. Il trasferimento dovrebbe prevedere uno scambio di prigionieri: il rilascio di Assadi – verosimilmente accolto income un eroe che ha subito e vinto la prepotenza delle potenze occidentali ...

