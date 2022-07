“Non vedevo l’ora”. Antonella Clerici torna a sorridere, il momento no è finalmente finito: l’annuncio (Di martedì 5 luglio 2022) Antonella Clerici, la notizia più bella. La conduttrice è molto amata dal pubblico per la sua spontaneità e la sua sincerità. Proprio pochi giorni fa ha spiazzato tutti con una confessione davvero inaspettata. “Non mi metto in competizione – ha sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi”. “Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre” dice Antonella Clerici. Poco prima di andare in vacanza e salutare il pubblico di “È sempre mezzogiorno” la conduttrice ha fatto sapere: “Col direttore Stefano Coletta parliamo molto, ma per me è giusto. Se ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022), la notizia più bella. La conduttrice è molto amata dal pubblico per la sua spontaneità e la sua sincerità. Proprio pochi giorni fa ha spiazzato tutti con una confessione davvero inaspettata. “Non mi metto in competizione – ha sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi”. “Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre” dice. Poco prima di andare in vacanza e salutare il pubblico di “È sempre mezzogiorno” la conduttrice ha fatto sapere: “Col direttore Stefano Coletta parliamo molto, ma per me è giusto. Se ...

