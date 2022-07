(Di martedì 5 luglio 2022) - Massicci bombardamenti su Slovyansk e Kramatorsk. Giornata storica per la Nato con la firma di Svezia e Fnlandia per l'ingresso nell'alleanza, con un'ultima incognita dalla Turchia

- Massicci bombardamenti su Slovyansk e Kramatorsk. Giornata storica per la Nato con la firma di Svezia e Fnlandia per l'ingresso nell'alleanza, con un'ultima incognita dalla Turchia... a fondo classifica,su 175 Paesi. A ogni modo è una novità del panorama politico, nuova almenosenso di manifesta perché in quell'intervista Zakaria dice che Soros non è nuovo a queste ... Nel 136esimo giorno di guerra i russi puntano sul Donetsk dopo la conquista del Lugansk Massicci bombardamenti su Slovyansk e Kramatorsk. Giornata storica per la Nato con la firma di Svezia e Fnlandia per l'ingresso nell'alleanza, con un'ultima incognita dalla Turchia ...