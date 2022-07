Monza, idea Mingueza del Barcellona per la difesa: le ultime (Di martedì 5 luglio 2022) Il Monza guarda anche in casa Barcellona per rinforzare la difesa: a Galliani piace Mingueza, ma la priorità è Marlon Il Monza vuole fare sul serio in questa sessione di mercato e vuole regalare una squadra quasi al completo a Stroppa in vista del ritiro. In difesa si segue sempre la pista Marlon, ma tra le alternative ci sarebbe anche Mingueza del Barcellona. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Ilguarda anche in casaper rinforzare la: a Galliani piace, ma la priorità è Marlon Ilvuole fare sul serio in questa sessione di mercato e vuole regalare una squadra quasi al completo a Stroppa in vista del ritiro. Insi segue sempre la pista Marlon, ma tra le alternative ci sarebbe anchedel. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

