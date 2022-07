Milan, Spezia e Bologna su Caldara (Di martedì 5 luglio 2022) Prove di addio. Mattia Caldara attende novità sul proprio futuro. Il difensore si sta allenando in ritiro con il Milan ma con le valige... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Prove di addio. Mattiaattende novità sul proprio futuro. Il difensore si sta allenando in ritiro con ilma con le valige...

Pubblicità

MilanSpazio : Milan, Caldara andrà via: un club di Serie A supera la concorrenza - rbros65 : RT @ale_rossi87: - Serra in Milan-Spezia - gol di mano di Udogie in Milan-Udinese - rigore su Belotti in Toro-Inter - rigore su Zakaria in… - ale_rossi87 : - Serra in Milan-Spezia - gol di mano di Udogie in Milan-Udinese - rigore su Belotti in Toro-Inter - rigore su Zaka… - gilnar76 : Caldara verso la cessione: Spezia in pole per il difensore #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - SampNews24 : #Caldara-#Sampdoria, #Spezia in vantaggio: c’è il sì del difensore. Le ultime -