Leasy Rent - Per i più giovani arriva il nuovo abbonamento CarCloud Yoyo

(Di martedì 5 luglio 2022), la società del gruppo FCA Bank specializzata in soluzioni di noleggio e subscription, lancia, ilmensile dedicato alla, il quadriciclo elettrico della Xev e utilizzabile anche daial di sotto dei 18 anni: infatti, la formula consente di aggiungere una seconda guida, al costo simbolico di un euro al mese, permettendo anche a utenti di minimo 16 anni, titolari di patente B1 da almeno 6 mesi, di guidare la minicar. Costi e termini.può essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e ha una durata minima di 30 giorni, passati i quali potrà essere disdetto senza penalità. Per abbonarsi basta effettuare l'iscrizione su Amazon o presso un ...

La DR inoltre entra anche nel carcloud di, come ricorda il suo ceo Paolo Manfreddi : 'Da giugno lanceremo una proposta per la DR4 e DR5 a Gpl, a un costo di 399 euro al mese rinnovabile ...La quale, se è stata emessa da FCA Bank, promette altri vantaggi quali il 15% di sconto sul canone e il dimezzamento del deposito cauzionale per ulteriori noleggi con, o l'iscrizione ... Leasys CarCloud Yoyo: l’abbonamento all’auto anche per i minorenni Leasys Rent, la società del gruppo FCA Bank specializzata in soluzioni di noleggio e subscription, lancia CarCloud YOYO, il nuovo abbonamento mensile dedicato alla Yoyo, il quadriciclo elettrico della ...Attivabile tramite voucher Amazon e rinnovabile fino a 12 mesi, CarCloud YOYO include tutti i servizi per vivere senza pensieri la mobilità urbana e sostenibile ...