La pizza non è pizza, tantomeno napoletana, se non costa poco! Ne sogno una 'di cittadinanza' (Di martedì 5 luglio 2022) Tra le migliaia di sciocchezze che leggo ogni giorno, e che tutti stiamo subendo per la incompetenza della nostra classe politica, mi corre quindi l'obbligo morale di ricordare che avrebbe molto più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Tra le migliaia di sciocchezze che leggo ogni giorno, e che tutti stiamo subendo per la incompetenza della nostra classe politica, mi corre quindi l'obbligo morale di ricordare che avrebbe molto più ...

2015tiziana : RT @GenovaEventi: #Genova vuol dire mare. Vuol dire gelato sulla spiaggia. La puccia dopo l'ufficio. La pizza sugli scogli. L'acqua crista… - jimmy73623940 : RT @Vinc_Falabella: ?? È stata avviata una #filippica per la #pizza di @Briatore e non si dice nulla sui #prezzi scandalosi dei #panini de… - chiamamimarco : è un 10 ma non mangia i cornicioni della pizza - GiusPecoraro : RT @GiuliaCortese1: La pizza di #Briatore a 24€ si può non comprare. Il servizio scadente dell'#Atac a 180€, invece, i romani lo devono pag… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Oggi “farsi una pizza” in coppia nelle pizzerie di Napoli ha già raggiunto e superato i circa 30 euro a coppia. E’ troppo,… -