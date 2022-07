Incidente sulla A21, due tir si scontrano: uno dei mezzi prende fuoco – Il video (Di martedì 5 luglio 2022) Incidente lungo l’A21 Torino-Piacenza-Brescia. Oggi, 5 luglio, due tir si sono scontrati all’altezza del casello di Casteggio (Pavia). Lo scontro ha generato alcune esplosioni che hanno provocato una colonna di fumo visibile anche a distanza. Per consentire l’arrivo dei soccorsi, il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni. I due camionisti di 57 e 60 anni sarebbe rimasti feriti in maniera non grave, mentre uno dei vigili del fuoco intervenuti è rimasto lievemente ustionato. Una delle due carreggiate dell’autostrada è stata riaperta in serata, verso le 20.30. Il tratto pavese in direzione Torino risulta nuovamente percorribile, mentre resta chiuso quello da Voghera (Pavia) verso Piacenza, dove è avvenuto l’Incidente. La polizia stradale di Alessandria ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022)lungo l’A21 Torino-Piacenza-Brescia. Oggi, 5 luglio, due tir si sono scontrati all’altezza del casello di Casteggio (Pavia). Lo scontro ha generato alcune esplosioni che hanno provocato una colonna di fumo visibile anche a distanza. Per consentire l’arrivo dei soccorsi, il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni. I due camionisti di 57 e 60 anni sarebbe rimasti feriti in maniera non grave, mentre uno dei vigili delintervenuti è rimasto lievemente ustionato. Una delle due carreggiate dell’autostrada è stata riaperta in serata, verso le 20.30. Il tratto pavese in direzione Torino risulta nuovamente percorribile, mentre resta chiuso quello da Voghera (Pavia) verso Piacenza, dove è avvenuto l’. La polizia stradale di Alessandria ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello ...

Pubblicità

ilgiornale : Feriti i due camionisti e un vigile del fuoco: in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro - QdSit : Code e chiusure sulla A21 Torino-Brescia, a causa di un incidente tra due tir che si è verificato questo pomeriggio… - eleonorasworld : Curiosa di vedere cosa farà Ducati per uscire dal vortice mediatico del pilota di punta coinvolto in un incidente c… - ciummone : @GiovaQuez Sulla burrata potrebbe profilarsi un'incidente diplomatico! ???? - ilmarcovilla : RT @BenniDeMarte: È tardi, ma invertire la rotta è ancora possibile. A partire dal voto sulla #tassonomia di domani al Parlamento Europeo ??… -