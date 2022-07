I look e i ruoli più belli di Eva Green (Di martedì 5 luglio 2022) In molti assoceranno il viso di Eva Green a Penny Dreadful, ma l’attrice è ben nota anche al cinema. Di recente ha recitato nel live action di Dumbo realizzato da Tim Burton. Eva Green non ha mai rinunciato ad una sfida fantasy. Nel suo repertorio spiccano infatti avventure come Penny Dreadful di cui è l’indiscussa protagonista, così come La bussola d’oro e Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali. Classe 1980, l’attrice francese è figlia d’arte: sua madre è a sua volta un’attrice, Marlène Jobert, motivo per cui è stato quasi naturale inserirsi nel mondo dello spettacolo. Ha mosso i primi passi a teatro, dopodiché si è spostata al cinema debuttando con The Dreamers – I sognatori, definito da sempre un film controverso. La fama, tuttavia, è arrivata con Le crociate – Kingdom of Heaven. Crediti: Ansa/InstagramHa recitato in diversi film come Casino ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 luglio 2022) In molti assoceranno il viso di Evaa Penny Dreadful, ma l’attrice è ben nota anche al cinema. Di recente ha recitato nel live action di Dumbo realizzato da Tim Burton. Evanon ha mai rinunciato ad una sfida fantasy. Nel suo repertorio spiccano infatti avventure come Penny Dreadful di cui è l’indiscussa protagonista, così come La bussola d’oro e Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali. Classe 1980, l’attrice francese è figlia d’arte: sua madre è a sua volta un’attrice, Marlène Jobert, motivo per cui è stato quasi naturale inserirsi nel mondo dello spettacolo. Ha mosso i primi passi a teatro, dopodiché si è spostata al cinema debuttando con The Dreamers – I sognatori, definito da sempre un film controverso. La fama, tuttavia, è arrivata con Le crociate – Kingdom of Heaven. Crediti: Ansa/InstagramHa recitato in diversi film come Casino ...

