Giulia muore a 36 anni: la dermatologa aveva scambiato un tumore per una verruca (Di martedì 5 luglio 2022) Un errore costato la vita al giudice Giulia Cavallone. Condannata la dermatologa che non riconobbe in tempo il tumore della donna. Errare umano. Ma quando si esercita la professione medica lo sbaglio diventa un lusso che non ci si può permettere. Una dermatologa è stata condannata per omicidio colposo in quanto un suo errore di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 5 luglio 2022) Un errore costato la vita al giudiceCavallone. Condannata lache non riconobbe in tempo ildella donna. Errare umano. Ma quando si esercita la professione medica lo sbaglio diventa un lusso che non ci si può permettere. Unaè stata condannata per omicidio colposo in quanto un suo errore di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

Leohands_ : @anarchyfindus Tipo alcune scene parlavano della guerra se non ricordo male e la cosa peggiore è che a fine del fil… - Giulia_Giunta : RT @enpaonlus: Da Firenze a Matera, scoppia la polemica per i cavalli crollati sotto il sole. E in Sardegna un animale muore durante un pal… - atollomilano : @Giulia_B Non riesco a capire il concetto di spoiler applicato a un prodotto culturale. Se vengo a sapere che X per… - MartinaC1203 : RT @stayvulnervble: beati il santo che non gli viene mal d'auto a stare steso e giulia che non muore di caldo con lui addosso - Vittoriaaaa19 : RT @stayvulnervble: beati il santo che non gli viene mal d'auto a stare steso e giulia che non muore di caldo con lui addosso -