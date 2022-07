Gianni Morandi | grave lutto per l’amato cantante | l’addio sui social è straziante

Leggi su tvzap

(Di martedì 5 luglio 2022), all’anagrafe Gian Luigi, è un, musicista, attore e conduttore televisivo italiano. Occasionalmente è stato anche cantautore e compositore per altri artisti. È considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. In queste oreè stato colpito da un terribile. Il noto artista ha deciso di dire addio al suo famoso collega attraverso un commovete post su Instagram: le sue parole hanno emozionato i suoi numerosi followers.italianoha subito un terribile. Nella notte del 3 Luglio 2022 si è spento per sempre un artista ...