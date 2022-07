Futuro Belotti, non solo Monaco: un altro club francese sulle sue tracce! (Di martedì 5 luglio 2022) Come una telenovela dal finale incerto, il Futuro di Belotti sta appassionando migliaia di tifosi che attendono di sapere al più presto quale sarà la nuova squadra dell’ex bomber granata. Dopo 7 stagioni e più di 100 gol realizzati tra campionato e coppe con la maglia del Torino, il classe ’93 ha deciso di non rinnovare il proprio contratto e adesso è in cerca di un nuovo club che punti forte su di lui. Andrea Belotti Torino Nizza Negli ultimi mesi, diverse società hanno valutato l’attaccante azzurro ma nessuna ha avanzato una proposta formale al calciatore. Tra le possibili destinazioni del Gallo però, secondo la Gazzetta dello Sport, c’è anche la Francia. Come riporta il quotidiano sportivo, infatti, oltre al Monaco un altro club di Ligue 1 sarebbe ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022) Come una telenovela dal finale incerto, ildista appassionando migliaia di tifosi che attendono di sapere al più presto quale sarà la nuova squadra dell’ex bomber granata. Dopo 7 stagioni e più di 100 gol realizzati tra campionato e coppe con la maglia del Torino, il classe ’93 ha deciso di non rinnovare il proprio contratto e adesso è in cerca di un nuovoche punti forte su di lui. AndreaTorino Nizza Negli ultimi mesi, diverse società hanno valutato l’attaccante azzurro ma nessuna ha avanzato una proposta formale al calciatore. Tra le possibili destinazioni del Gallo però, secondo la Gazzetta dello Sport, c’è anche la Francia. Come riporta il quotidiano sportivo, infatti, oltre alundi Ligue 1 sarebbe ...

