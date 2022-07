Froda il Fisco con fatture false: beni e conti sequestrati a una società napoletana (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – beni mobili e immobili e quote societarie per un valore di mezzo milione di euro sono stati sequestrate al legale rappresentante di un’azienda napoletana di prodotti petroliferi, che avrebbe Frodato il Fisco attraverso le cosiddette “frodi carosello”. Dall’indagine, realizzata dalla Guardia di Finanza di Napoli con il coordinamento della Procura di Napoli Nord, è emersa l’esistenza di società cartiere, esistenti cioè solo su carta, che si frapponevano tra i fornitori dei prodotti petroliferi, di nazionalità maltese, e la società partenopea; le imprese fantasma, pur non avendo la qualifica di esportatore abituale, acquistavano il gasolio in regime di non imponibilità, e lo rivendevano ad un prezzo inferiore all’azienda coinvolta nella frode, che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –mobili e immobili e quote societarie per un valore di mezzo milione di euro sono stati sequestrate al legale rappresentante di un’aziendadi prodotti petroliferi, che avrebbeto ilattraverso le cosiddette “frodi carosello”. Dall’indagine, realizzata dalla Guardia di Finanza di Napoli con il coordinamento della Procura di Napoli Nord, è emersa l’esistenza dicartiere, esistenti cioè solo su carta, che si frapponevano tra i fornitori dei prodotti petroliferi, di nazionalità maltese, e lapartenopea; le imprese fantasma, pur non avendo la qualifica di esportatore abituale, acquistavano il gasolio in regime di non imponibilità, e lo rivendevano ad un prezzo inferiore all’azienda coinvolta nella frode, che ...

