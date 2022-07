‘Frammenti Doc’ | quattro appuntamenti di ‘Cinema Sotto le Stelle’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – L’Associazione Terra Terra Avellino in collaborazione con Kinetta Spazio Labus di Benevento vi invita alla rassegna di cinema documentario FRAMMENTI DOC, tratti di esistenze.di CinemaLe Stelle, nella suggestiva cornice dell’Associazione Terra Terra (C/da Pagliarone 8 – Avellino) dove si potrà godere di 6 pellicole d’autore seduti su una balla di fieno circondati da ciliegi e ulivi mentre si sorseggia un buon bicchiere di vino. Si comincia venerdì 8 luglio, ore 20.30 con la proiezione del documentario Donne di Terra, con la presenza della regista Elisa Flaminia Inno. Il documentario, presentato in anteprima alla kermesse torinese CinemAmbiente, racconta la storia di un gruppo di contadine di nuova generazione, attive in varie zone del sud Italia. Sono agricoltrici, ...