Ford Bronco in Europa nel 2023: esclusi Regno Unito e Australia (Di martedì 5 luglio 2022) Il Ford Bronco approderà sul mercato europeo entro la fine del 2023. L'annuncio ufficiale è giunto direttamente dall'azienda automobilistica statunitense. Quest'ultima ci ha tenuto comunque a specificare soltanto alcuni mercati d'Europa "selezionati" avranno a disposizione "un numero limitato" di SUV. Dunque, alcuni Paesi potrebbero esserne tagliati fuori oppure ricevere una quantità piuttosto ridotta di modelli.

