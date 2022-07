Fis | designati i quattro vicepresidenti | c’è anche Flavio Roda

Leggi su sportface

(Di martedì 5 luglio 2022)è stato nominato vicepresidente della Fis. Oltre al presidente Fisi, sono stati elettiRoman Kumpost (Cze), Aki Murasato (Gia) e Martti Uusitalo (Fin). Il Consiglio Fis si è riunito a Zurigo per prendere alcune decisioni, tra cui la scelta dei. E’ stato quindi approvato l’aumento del 10% dei premi in denaro per le gare di Coppa del Mondo, così sono state ribadite le esclusioni di Russia e Bielorussia dalle competizioni. L’australiano Dean Gosper ha fatto il suo ingresso nell’Executive Board, Hannah Kearney sarà la nuova rappresentante degli atleti, Niklas Carlsson è stato eletto vice Segretario Generale e lavorerà al fianco del segretario generale Michel Vion. Infine, è stata rimandata ad agosto la decisione in merito alla messa al bando del fluoro sotto gli sci. SportFace.