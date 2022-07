È morto l'escursionista spagnolo disperso nell'Agordino (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - È stato ritrovato senza vita l'escursionista spagnolo, le cui ricerche erano partite lunedì dopo l'allarme lanciato dal fratello, dato che l'uomo non si era presentato al lavoro a Londra, dove risiedeva. Javier G.H., 30 anni, si trovava nell'Agordino (Belluno) al termine della traversata dell'Alta via numero 1, che stava percorrendo in solitario. Dopo 8 giorni di cammino, il primo luglio aveva pernottato al Rifugio Pramperet, partendo la mattina del 2 luglio alle 7 in direzione di Belluno, atteso invano per la sera in un albergo cittadino che aveva prenotato. Questa mattina, in base alle analisi fatte durante la prima giornata di ricerche, sono state individuate delle zone in cui sono state sbarcate le squadre trasportate in quota dall'elicottero di Dolomiti Emergency del Soccorso Alpino e Speologico del Veneto. ... Leggi su agi (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - È stato ritrovato senza vita l', le cui ricerche erano partite lunedì dopo l'allarme lanciato dal fratello, dato che l'uomo non si era presentato al lavoro a Londra, dove risiedeva. Javier G.H., 30 anni, si trovava(Belluno) al termine della traversata dell'Alta via numero 1, che stava percorrendo in solitario. Dopo 8 giorni di cammino, il primo luglio aveva pernottato al Rifugio Pramperet, partendo la mattina del 2 luglio alle 7 in direzione di Belluno, atteso invano per la sera in un albergo cittadino che aveva prenotato. Questa mattina, in base alle analisi fatte durante la prima giornata di ricerche, sono state individuate delle zone in cui sono state sbarcate le squadre trasportate in quota dall'elicottero di Dolomiti Emergency del Soccorso Alpino e Speologico del Veneto. ...

